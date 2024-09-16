Победа на «Уэмбли», глухой нокаут в Калифорнии. Лучшие бои Сергея Кузьмина

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» после летнего перерыва возвращается в Москву.

20 сентября в Москве пройдет турнир РЕН ТВ по кулачным боям, где в главном событии вечера российский боксер-тяжеловес Сергей Кузьмин выйдет против американца Деандре Севейджа (рост 191 см, вес 118 кг). Для обоих этот бой станет дебютом в кулачке. Этот и другие поединки будут транслироваться на РЕН ТВ в прямом эфире, начало трансляции — 22.30 мск.

В соглавном событии вечера звезда промоушена Top Dog в полутяжелом весе Олег Фомичев (рекорд в кулачке — 9 побед и 1 поражение) встретится с 38-летним американцем Робом Морроу по прозвищу Разрушитель, который имеет опыт выступлений в Bellator и Bare Knucke FC. Также в главном карде выступят Кантемир Калажоков (соперник — американец Бретт Пасторе) и Игорь Имеля Ионов (соперник — экс-боец UFC бразилец Алекс Оливейра).

В преддверии турнира предлагаем вспомнить пять значимых побед в карьере 37-летнего Кузьмина.

Соперник: Дэвид Прайс (Великобритания). 22 июня 2018 года, Лондон.

Результат: победа Кузьмина ТКО (Прайс не вышел на пятый раунд).

Бой прошел на стадионе «Уэмбли» — в андеркарде поединка Энтони Джошуа и Александра Поветкина. Кузьмину противостоял высоченный Прайс, бронзовый призер Олимпиады-2008 (рекорд перед боем — 22-5). На кону стоял титул чемпиона WBA Inter-Continental в тяжелом весе.

Прайс прикармливал Кузьмина джебами, время от времени выбрасывал комбинации. Русский же боксер напирал, выкидывал много ударов, обрабатывал корпус соперника. В третьем раунде Кузьмин пропустил панч в область виска, но концентрацию не потерял, а только нарастил темп. После четвертого раунда угол Прайса бой остановил, поскольку британец получил травму бицепса.

Соперник: Вацлав Пейсар (Чехия). 23 февраля 2017 года, Нижний Тагил.

Результат: победа Кузьмина ТКО (2-й раунд, 2:58).

Чех упал уже во втором раунде — после правого хука, но, так как Кузьмин ударил после команды «стоп», нокдаун засчитан не был. Вскоре Пейсар вновь оказался на полу — после попадания через перчатку. Пейсар встал, а Кузьмин начал добивать и оформил нокаут — и снова сработал правый боковой.

Соперник: Малкольм Танн (США). 23 июня 2017 года, Онтэрио (Калифорния, США).

Результат: победа Кузьмина КО (4-й раунд, 1:19).

В стартовом раунде Кузьмин дважды отправил опытного Танна (24-4 перед боем) в нокдаун. Во втором раунде россиянин продолжил прессинговать и сделал еще один нокдаун — попал в цель правым оверхендом. В третьем раунде Танн удержался на ногах, а вот в четвертом рухнул — Кузьмин снова потряс его правой. Глухой нокаут.

Соперник: Константин Айрих (Германия). 8 апреля 2016 года, Москва.

Результат: победа Кузьмина ТКО (2-й раунд, 2:17).

В первом раунде Кузьмин под скандирования «Россия! Россия!» полностью контролировал ход боя — раздавая акцентированные джебы, иногда подключал правую руку. Айрих кривыми боковыми инициировал клинч. Во втором раунде Айрих собрался, стал работать по этажам, но затем пропустил сильный правый оверхенд и оказался на настиле. Немец поднялся, но потом вновь был потрясен. Когда Айрих пропустил очередной удар справа и левый хук в корпус, рефери решил остановить поединок. Это был седьмой профессиональный бой Кузьмина и 41-й — Айриха (закончил карьеру с рекордом 23-18-2).

Соперник: Игор Адиэл Маседу да Силва (Бразилия). 26 ноября 2021 года, Москва, «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Результат: победа Кузьмина ТКО (10-й раунд, 2:58).

Важный бой в карьере Кузьмина, так как он вышел боксировать после двух поражений подряд — от Майкла Хантера и Мартина Баколе. У бразильца не было поражений — 10-0, а Кузьмина он назвал «мешком на пути к чемпионству».

Кузьмин пытался резать углы, сближался, но более легкий оппонент (весил на 18 кг меньше Кузьмина) хорошо двигался и не давал по себе попасть. С четвертого раунда Адиэл начал включаться, а Кузьмин в привычной для себя манере давил, прижимал к канатам, бил по туловищу, наносил акцентированные удары правой рукой. В шестом раунде давление Кузьмина принесло плоды — после серии боковых Адиэл впервые в карьере оказался в нокдауне. Казалось, что нокаут в пользу Кузьмина неизбежен, но Адиэлу удалось восстановиться и в начале седьмого раунда самому потрясти Кузьмина двойкой. Сергей быстро пришел в себя и в дальнейшем уже не дал усомниться в своем превосходстве.

Бой закончился в 10-м раунде, когда Кузьмин попал правым прямым.