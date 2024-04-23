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Факты о Фомиче: назвали «Федором с «Али-Экспресса», набил тату с лицом Усика

26 апреля Фомичев сразится с Даниловым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Отдел единоборств «СЭ»
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Олег Фомичев.
Фото RCC, Соцсети
Что нужно знать об Олеге Фомичеве.

Вечером 26 апреля в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в соглавном поединке которого чемпион Top Dog Олег Фомичев проведет поединок против бойца поп-ММА Николая Данилова. Рассказываем о пяти интересных фактах, которые нужно знать о Фомиче.

Набил тату с лицом Усика

Татуировку с лицом Александра Усика Фомичев набил на плече. «Хороший боксер, интересный, — говорил Олег «Чемпионату». — Александр Усик — раньше следил за его карьерой, нравятся техника, сила воли, целеустремленность. Очень мне нравился, и решил его на плече набить».

При этом ориентиром в плане бокса Фомич Усика не считает, потому что боксеры слишком разные: «У нас разный стиль ведения боя. Он левша, я правша. Он мне нравится как человек, как спортсмен. И поэтому так я решил для себя. Вообще, я считаю, что от каждого топового спортсмена можно взять что-то хорошее».

Правда, в мае 2023-го риторика Фомичева насчет татуировки изменилась. Он сказал «СЭ»: «Это силуэт боксера определенного. Не хочу называть имени».

Его сравнивают с Федором

В комментариях болельщики часто замечают, что Фомич смахивает на Федора Емельяненко. У Олега даже есть фото с Федором, но сам он считает, что не похож на Последнего Императора. «Бывает, смотрю на нее и думаю — блин, ну, нет же никаких сходств! Я не вижу».

Фомичев также рассказывал, что один из самых смешных хейтерских комментариев, которые он читал, тоже были связаны с Федором — кулачника назвали «Федором Емельяненко с Aliexpress».

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Занимался танцами и вышиванием

В подкасте на ютуб-канале VIPFighters Фомич рассказал, что занимался русскими народными танцами. «Я горжусь этим, не скрываю этого. Я когда жил на севере в поселке в закрытом гарнизоне — я из семьи военных, — там для детей было множество различных секций. Я и вышиванием занимался, и танцами, и плаванием. Выступал на олимпиаде по математике, когда в школе учился».

Бился с Асбаровым до того, как это стало мейнстримом

Сейчас поединок против Сослана Асбарова — цель большинства боксеров, а всего два года назад Асбаров и Фомич встретились на турнире PRAVDA, будучи еще не раскрученными спортсменами. Фомич вышел на бой на коротком уведомлении, за четыре или пять дней, и проиграл спорным решением судей. По словам Фомича, он даже не знал, с кем предстоит драться, кто вообще такой Асбаров. Олег считает, что не проиграл тот поединок, и теперь хочет взять реванш у Сослана.

Побеждал Имелю в любительском боксе

Имеля — боец кулачной лиги Top Dog и один из самых скандальных ее участников. Игорь Ионов всегда готов потроллить соперников. Например, в прошлом году он записал видео с петухами в деревне и дал каждому из них имя бойца Top Dog, в том числе и Фомича. С Олегом Имеля бился годом ранее и проиграл единогласным решением судей.

Был у них и еще один поединок в 2019 году в Анапе, но по правилам не кулачки, а любительского бокса. В этом бою Ионов выглядел лучше и переиграл Фомича также решением.

Бокс
Александр Усик
Федор Емельяненко
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