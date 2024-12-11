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Папин подерется с экс-бойцом UFC весом 140 килограммов. Гигантский Харди дрался даже с Волковым

Папин подерется с экс-бойцом UFC на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Отдел единоборств «СЭ»
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Алексей Папин и Грег Харди.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Устрашающий американец успел пошуметь в UFC.

Вечером 13 декабря в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Виталий Минаков подерется с Кевином Джонсоном по правилам бокса. В соглавном бою тоже планируется интересный боксерский поединок: чемпион WBA Asia Алексей Папин сразился с экс-бойцом UFC Грегом Харди.

Харди пришел в профессиональный бокс недавно — всего пару лет назад. Здесь у него три победы, две из которых досрочно, а всю дистанцию он прошел с Хасимом Рахманом-младшим, сыном легендарного боксера.

В UFC Харди попал при рекорде 2-0 в ММА, и почти каждый его бой получался заметным. В дебюте Грег показал себя не с лучшей стороны: нокаутировал соперника, но запрещенным ударом коленом, из-за чего Харди присудили поражение. Затем последовали два уже «нормальных» нокаута. Сначала американец разобрался с российским бойцом Дмитрием Смоляковым, забив того в первом раунде. А затем за 45 секунд хаммерфистами прибил своего соотечественника Хуана Адамса.

Алексей Папин и&nbsp;Грег Харди (справа). Папин против Пантеры, а Минаков против Владимировича

Но самое интересное для Харди только начиналось. Его следующий бой против Бена Сосоли прошел всю дистанцию и закончился победой Грега, но вскоре результат был признан несостоявшимся, потому что Харди использовал ингалятор от астмы между раундами, что запрещено. Правда, сам Грег сделал вид, что не в курсе запрета.

Затем Харди повезло получить поединок против Александра Волкова, который уже тогда был одним из лидеров тяжелого веса. У россиянина слетел соперник на турнире UFC в Москве, и Харди оказался готов выйти на коротком уведомлении. Бой американец, конечно, проиграл, но продержался с Волковым все три раунда.

Грег Харди.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Поражение Харди не смутило: он одержал еще две уверенные победы: над будущим чемпионом лиги Хабиба EFC Йорганом Де Кастро решением судей и над спарринг-партнером Джона Джонса Морисом Грином нокаутом. Но затем оппозиция резко усилилась, и бывший игрок в американский футбол оказался к этому не готов, в результате чего начал проигрывать.

Харди уступил крепкому поляку Марчину Тыбуре, австралийской звезде Таю Туйвасе и молдавскому борцу Сергею Спиваку. Все поражения были досрочными, так что неудивительно, что контракт с Харди после этого продлевать не стали.

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Теперь Грэг нашел себя в боксе, и 13 декабря сразится с реальным профессионалом. Правда, у Харди будет одно серьезное преимущество: если Папин в бою будет весить не более 97 кг, то весы под Харди покажут минимум килограммов на 40 больше. В последние годы американец с весом меньше 140 кило на бои не выходил.

Бокс
Алексей Папин
Виталий Минаков
ММА
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