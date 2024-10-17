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Василевский: «Тибау — единственный соперник, которого Хабиб не смог перевести»

Руслан Минаев
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Российский боец Вячеслав Василевский поделился мнением о своем сопернике Глейсоне Тибау перед боем в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Я за ним наблюдал, еще когда он дрался с топами UFC. В том числе и со многими нашими соотечественниками. С Хабибом он дрался. При этом Тибау — единственный соперник, которого Хабиб не сумел ни разу перевести. Тибау — настоящий камень, он никогда не сдается», — цитирует Василевского РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет 25 октября в Москве. Бой Тибау и Василевского станет соглавным событием вечера. Возглавит кард поединок между Дмитрием Кудряшовым и бразильцем Фернандо Родригесом.

Источник: РЕН ТВ
Глейсон Тибау
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