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Кузьмин: «Бой Василевского и Тибау даст им огромный опыт в профессиональном боксе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боксер Сергей Кузьмин считает, что бой между Вячеславом Василевским и бразильцем Глейсоном Тибау продемонстрирует их навыки в рамках профессионального бокса.

«Что касается их поединка, конечно, для них это огромный опыт в профессиональном боксе», — приводит «РЕН ТВ» слова Кузьмина.

25 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет турнир по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В соглавном поединке сойдутся россиянин Вячеслав Василевский и бразилец Глейсон Тибау. Бой пройдет в формате 4 раунда по 3 минуты.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
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