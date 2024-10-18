Кузьмин: «Бой Василевского и Тибау даст им огромный опыт в профессиональном боксе»

Российский боксер Сергей Кузьмин считает, что бой между Вячеславом Василевским и бразильцем Глейсоном Тибау продемонстрирует их навыки в рамках профессионального бокса.

«Что касается их поединка, конечно, для них это огромный опыт в профессиональном боксе», — приводит «РЕН ТВ» слова Кузьмина.

25 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет турнир по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В соглавном поединке сойдутся россиянин Вячеслав Василевский и бразилец Глейсон Тибау. Бой пройдет в формате 4 раунда по 3 минуты.