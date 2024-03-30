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Минаков: «Буду счастлив провести поединок с Нганну»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков выразил заинтересованность в проведении поединка с бывшим чемпионом UFC, ныне боксером Франсисом Нганну.

«Видел две фамилии, которые мне очень интересны, в новостях обсуждались. Это Франсис Нганну. Но это, скорее всего, история маловероятная, потому что человек заработал большие деньги в боксе. Но если его заинтересует и он согласится, я буду просто счастлив провести с ним поединок. И второй — это Марк Хант. Это тоже очень интересный парень. Хороший ударник с большим бэкграундом в смешанных единоборствах и К?1. Тоже было бы интересно. Это уже моя стихия», — сказал Минаков журналистам после победы над Томпсоном.

29 марта в главном событии турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Минаков судейским решением победил британца Оли Томпсона. Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА.

Виталий Минаков. «Я вернулся!» Минаков не смог финишировать Томпсона, но выдал жесткий бой
Виталий Минаков
Франсис Нганну
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