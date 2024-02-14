Кевин Джонсон и Шон Тернер провели открытую тренировку накануне боя

Получивший российское гражданство американский боксер Кевин Джонсон и ирландец Шон Тернер провели открытую тренировку перед поединком на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Их бой станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет в Москве 16 февраля.

«Моя форма идеальна. Я был в спортзале, спарринговался с одним парнем, он монстр. Я готов даже к 12-раундному бою», — приводит РЕН ТВ слова Джонсона.

На счету 44-летнего Джонсона 36 побед, 22 поражения и 2 ничьи в профессиональном боксе.

У 32-летнего Тернера 12 побед и 4 поражения.