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Туйнов раскрыл, какую тактику подготовил для боя против Ли Ху

Алина Савинова
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Российский кикбоксер Владислав Туйнов рассказал, как собирается проводить поединок против китайца Ли Ху. Он отметил, что постарается удивить своего соперника.

«У нас получилось глаза в глаза друг другу посмотреть. Увидел спокойствие, сконцентрированность в нем — думаю это показательная, важная черта любого профессионала. Видно, что китайский спортсмен меня изучил, посмотрел бои, есть понимание, как я веду поединок, он отметил, что есть жесткие удары на руках. Мы подготовили ему небольшую сложность — мы работали в этот раз также не только над боксерскими навыками, но еще и над ударами ногами. Буду ловить во время поединка, заманивать своего соперника в эти капканы, я думаю что во втором раунде постараюсь его сильно-сильно удивить», — цитирует Туйнова РЕН ТВ.

Ранее Ли Ху заявил, что изучил Туйнова и пообещал завершить бой с россиянином нокаутом в три раунда.

Бой между Туйновым и Ли Ху пройдет по правилам кикбоксинга в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте 15 сентября.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1141540-tuinov-rasskazal-kakuiu-taktiku-podgotovil-dlia-boia-protiv-li-khu
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