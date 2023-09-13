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Сегодня, 16:19

Янькова поделилась эмоциями перед поединком против Юйсинь

Алина Савинова
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Чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова рассказала, в каком состоянии подходит к поединку против китаянки Янь Юйсинь.

«Я сейчас нахожусь на том этапе, когда уже достаточно взрослая, чтобы понимать, что происходит, чтобы получать удовольствие от этого, чтобы осознанно это делать и понимать, что это твой выбор, но при этом еще не тяжело дышать», — приводит РЕН ТВ слова Яньковой.

По словам спортсменки, она находится в идеальном состоянии для того, чтобы «глаза горели и тело соответствовало тому огню, который у тебя внутри».

Янькова и Юйсинь проведут поединок на турнире по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Элисте 15 сентября.

32-летняя россиянка является неоднократным призером Московской области, чемпионкой России и обладательницей Кубка России по тайскому боксу.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1141805-iankova-podelilas-emotsiiami-pered-poedinkom-protiv-kitaianki-ian-iuisin
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