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Тактаров — Монсон: время начала и прямая трансляция боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Тактаров подерется с Монсон в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Олег Тактаров.
Фото Global Look Press

В пятницу, 18 августа, экс-чемпион UFC Олег Тактаров подерется с чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффом Монсоном в рамках боксерского турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Время начала боя — после 23.00 по московскому времени.

На нашем сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Прямой эфир боя бесплатно можно посмотреть на телеканале РЕН ТВ, а также в официальной группе «ВКонтакте» РЕН ТВ. Запись полного боя будет доступна на YouTube-канале «Ушатайка».

Тактаров за свою карьеру провел 24 боя, в которых одержал 17 побед, 5 поражений и две ничьи. Предыдущий поединок «Русский Медведь» провел 11 апреля 2008 года. Тогда 55-летний боец победил Марка Керра на YAMMA — Pit Fighting 1.

На счету Монсона — 60 побед, 26 поражений, одна ничья. Последний бой 29 октября 2022 году против Александра Ильясова на Draka MMA был признан несостоявшимся.

Джефф Монсон
Олег Тактаров
ММА
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