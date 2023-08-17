Американский боксер Джонсон пришел на взвешивание в футболке с портретом Путина
Американский боксер Кевин Джонсон пришел на взвешивание перед боем с российским боксером Марком Петровским в футболке с портретом Владимира Путина.
Ранее Джонсон объяснил, за что уважает президента России. Также боксер заявил, что изменил имя в честь Путина.
31 марта Джонсон решением судей победил россиянина Вячеслава Дацика в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
18 августа американец проведет поединок с Петровским (5-0) в рамках этого же турнира.
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