Американский боксер Джонсон пришел на взвешивание в футболке с портретом Путина

Американский боксер Кевин Джонсон пришел на взвешивание перед боем с российским боксером Марком Петровским в футболке с портретом Владимира Путина.

Ранее Джонсон объяснил, за что уважает президента России. Также боксер заявил, что изменил имя в честь Путина.

31 марта Джонсон решением судей победил россиянина Вячеслава Дацика в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

18 августа американец проведет поединок с Петровским (5-0) в рамках этого же турнира.