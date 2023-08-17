В пятницу, 18 августа, Вячеслав Дацик и Оли Томпсон подерутся в рамках боксерского турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Время начала боя — не раньше 19.00 по московскому времени.

На нашем сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Прямой эфир боя бесплатно можно посмотреть на телеканале РЕН ТВ, а также в официальной группе «ВКонтакте» РЕН ТВ. Запись полного боя будет доступна на YouTube-канале «Ушатайка».

Дацик за свою карьеру провел 15 боев, в которых одержал 7 побед и 8 проигрышей. Свой последний поединок 43-летний боксер проиграл Галымжану Жасланову на турнире Ural FC и Naiza в июне этого года.

На счету Томпсона 34 боя, 21 победа и 13 поражений. Предыдущий бой 43-летний британец провел в мае этого года против россиянина Алексея Олейника. Тогда Оли на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» выиграл.