Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Игры
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

17 августа, 23:00

Дацик — Томпсон: время начала и прямая трансляция боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Дацик и Томпсон встретятся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вячеслав Дацик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пятницу, 18 августа, Вячеслав Дацик и Оли Томпсон подерутся в рамках боксерского турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Время начала боя — не раньше 19.00 по московскому времени.

На нашем сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Прямой эфир боя бесплатно можно посмотреть на телеканале РЕН ТВ, а также в официальной группе «ВКонтакте» РЕН ТВ. Запись полного боя будет доступна на YouTube-канале «Ушатайка».

Дацик за свою карьеру провел 15 боев, в которых одержал 7 побед и 8 проигрышей. Свой последний поединок 43-летний боксер проиграл Галымжану Жасланову на турнире Ural FC и Naiza в июне этого года.

На счету Томпсона 34 боя, 21 победа и 13 поражений. Предыдущий бой 43-летний британец провел в мае этого года против россиянина Алексея Олейника. Тогда Оли на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» выиграл.

Вячеслав Дацик
ММА
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тактаров — Монсон: время начала и прямая трансляция боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Новости
RSS RSS
Все новости