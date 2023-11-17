Минеев против Штыркова — уже завтра!

18 ноября в Сочи состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» по правилам кикбоксинга. Телеканал покажет схватки в прямом эфире. Начало — в 23.00 по Москве. Рассказываем о всех четырех поединках основного карда.

Никита Шостак — Александр Малафеев

25-летний представитель Белоруссии Шостак — чемпион своей страны по кикбоксингу, а также победитель «Гран-при» по версии WAKO и чемпион Европы по муай-тай по версии IFMA. Прошлый поединок боец по прозвищу Академик провел на турнире RCC 16 против Валерия Бизяева и победил единогласным решением судей.

Боец из Твери Малафеев — неоднократный чемпион России, вице-чемпион Европы 2018 года, бронзовый призер чемпионата мира, а также победитель открытого чемпионата и первенства стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества. — Прим. «СЭ») по кикбоксингу.

Евгений Ганин — Дамьян Саванович

43-летний ветеран Евгений Ганин — семикратный чемпион мира, в профессионалах провел 42 боя, в которых одержал 40 побед. Также выступал на голых кулаках в промоушене Top Dog, где выиграл два поединка из двух.

Его соперник, кикбоксер из Боснии Дамьян Саванович, обещает доставить проблемы россиянину: «В прошлом году на Hektor Fight Night мы должны были драться, но тогда я получил травму, и бой вынужденно отменили. С тех пор изучал соперника целый год. Предстоит сложный поединок, но я уверен в своих силах».

Ислам Муртазаев — Сина Каземи

В соглавном поединке вечера выступит победитель и призер чемпионата мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев, который в прошлом поединке нокаутом в первом раунде победил турка Ахмеда Килича на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Ранее Муртазаев также выступал в ONE Championship.

В последний момент у Ислама поменялся соперник. Вместо бразильца Джонатана Оливейры, который получил разрыв бицепса, Муртазаев встретится с 24-летним иранцем Синой Каземи, на счету которого 11 побед и ни одного поражения. У поединка — чемпионский статус, а потому он пройдет по формуле пять раундов по три минуты.

Иван Штырков.

Владимир Минеев — Иван Штырков

В главном событии вечера встретятся две звезды российских смешанных единоборств. Владимир Минеев и Иван Штырков хорошо известны фанатам ММА, а в кикбоксинге зарекомендовал себя только один из них. В нем Минеев выступал как в любителях, так и в профессионалах: становился чемпионом Европы и серебряным призером ЧМ по версии WAKO, чемпионом мира по версии WAKO Pro, WKA и WKN, а также победителем ЧЕ по версии WBKF. В последнем поединке Минеев нокаутировал Рафаэля Карвальо во втором раунде.

Штырков — базовый самбист, а с кикбоксингом познакомился совсем недавно, когда встретился с Петром Романкевичем. Иван считался андердогом, но неожиданно победил решением судей по итогам дополнительного раунда. А вот последнее выступление прошло в профессиональном боксе и завершилось неудачно: Штырков уступил Константину Ерохину нокаутом в первом раунде. Но на планы провести бой с Минеевым это не повлияло. Более того, вне зависимости от результата соперникам организуют реванш по правилам смешанных единоборств.