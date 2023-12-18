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Штырков до реванша с Минеевым планирует провести два боя по правилам ММА и кикбоксинга

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Российский боец Иван Штырков рассказал о своих планах на 2024 год.

«Вроде определились с датой, что бой с Минеевым будет в декабре на новогоднем турнире. Изначально думали о мае. Естественно, до декабрьского турнира я бы хотел провести два боя. Желательно перед поединком с Минеевым подраться по ММА, а также по кикбоксингу», — приводит слова бойца «РБ Спорт».

В ночь на 19 ноября Минеев победил Штыркова единогласным решением судей в главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Сочи. Поединок прошел по правилам кикбоксинга в формате трех раундов по три минуты.

Ранее в команде Минеева рассказали, что реванш между Минеевым и Штырковым состоится летом 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Владимир Минеев
Иван Штырков
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