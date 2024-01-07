Олейник прокомментировал поражение от британца Оли Томпсона в мае 2023 года

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник отреагировал на поражение от британца Оли Томпсона в мае 2023 года на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Томпсон все сделал правильно, после победы повел себя достойно и как спортсмен, и как мужчина. Там не было ни подлости, ни хитрости. В той схватке я пребывал в очень плохом психологическом состоянии. Прошел неплохую подготовку, но настрой на поединок был ужасным», — сказал боец RT.

В мае 2023 года Олейник проиграл Томпсону в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Всего 46-летний россиянин провел 78 боев, в которых одержал 60 побед и потерпел 18 поражений.