Минеев стал депутатом Народного совета ДНР

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев стал депутатом Донецкого народного совета.

«Можете меня поздравить, я стал депутатом Донецкого народного совета. Вот, мне подарили такую кепку [с надписью «Донбасс»]. Я сейчас официально в статусе депутата», — сказал Минеев на пресс-конференции перед боем с Рафаэлем Карвальо, ответив на вопрос «СЭ».

15 сентября в Элисте Минеев проведет бой по кикбоксингу с экс-чемпионом Bellator в среднем весе бразильцем Рафаэлем Карвальо. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.