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Сегодня, 15:45

Минеев стал депутатом Народного совета ДНР

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев стал депутатом Донецкого народного совета.

«Можете меня поздравить, я стал депутатом Донецкого народного совета. Вот, мне подарили такую кепку [с надписью «Донбасс»]. Я сейчас официально в статусе депутата», — сказал Минеев на пресс-конференции перед боем с Рафаэлем Карвальо, ответив на вопрос «СЭ».

15 сентября в Элисте Минеев проведет бой по кикбоксингу с экс-чемпионом Bellator в среднем весе бразильцем Рафаэлем Карвальо. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

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