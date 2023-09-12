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Сегодня, 17:49

Бурматов заявил, что полностью готов к бою с Апситом

Алина Савинова
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Мастер спорта России международного класса Денис Бурматов рассказал о подготовке к бою с кикбоксером Вадимом Апситом.

«Готовился я дома в Новосибирске с тренером в нашем клубе, поэтому все должно быть хорошо. Я прекрасно себя чувствую и полностью готов к этому бою», — приводит РЕН ТВ слова Бурматова.

Также спортсмен напомнил, что прошлый бой Апсит принял на коротком уведомлении всего за четыре дня до поединка.

«Хочется выразить ему уважение, потому что это не так просто. (...) Я бы за четыре дня, возможно, не сделал вес, а Вадим вот принял вызов и показал достойный бой», — добавил Бурматов.

Бой между Бурматовым и Апситом пройдет 15 сентября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным событием вечера станет поединок россиянина Владимира Минеева и бразильца Рафаэля Карвальо.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1141526-burmatov-o-vstreche-s-apsitom-polnostiu-gotov-k-etomu-boiu
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