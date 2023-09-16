Минеев нокаутировал Карвальо на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Россиянин Владимир Минеев победил бразильца Рафаэль Карвальо в главном бою турнира по правилам кикбоксинга суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте.

Бой завершился во втором раунде нокаутом. Бразильский спортсмен не поднялся после левого хука в подбородок.

33-летний россиянин одержал 19-ю победу в карьере. Также на его счету одно поражение и одна ничья. У 37-летнего бразильца теперь 22 поединка, 16 побед и 6 поражений.