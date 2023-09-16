Туйнов победил Ли Ху в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Россиянин Владислав Туйнов победил китайца Ли Ху в со-главном бою турнира по правилам кикбоксинга суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте.

Судьи остановили бой во втором раунде. Победа техническим нокаутом.

В главном событии вечера подерутся российский боец ММА и кикбоксер Владимир Минеев и бывший чемпион Bellator ММА, бразилец Рафаэль Карвальо.

В прямом эфире турнир показывает телеканал «РЕН ТВ», а также наш YouTube-канал «Ушатайка».