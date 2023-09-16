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Туйнов победил Ли Ху в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Россиянин Владислав Туйнов победил китайца Ли Ху в со-главном бою турнира по правилам кикбоксинга суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте.

Судьи остановили бой во втором раунде. Победа техническим нокаутом.

В главном событии вечера подерутся российский боец ММА и кикбоксер Владимир Минеев и бывший чемпион Bellator ММА, бразилец Рафаэль Карвальо.

В прямом эфире турнир показывает телеканал «РЕН ТВ», а также наш YouTube-канал «Ушатайка».

Владислав Туйнов, Владимир Минеев и&nbsp;Анастасия Янькова. Минеев — Карвальо, бои Туйнова и Яньковой: онлайн-трансляция «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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