Кудряшов назвал Шульского фаворитом боя с Гаверном

Боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от боя между россиянином Павлом Шульским и американцем Джейсоном Гаверном, который пройдет по правилам бокса на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Павла знаю давно, мы знакомы. Гаверн — тоже боец. И здесь для меня все-таки в дисциплине бокса Павел наверняка фаворит, хотя Гаверн — большое имя, известен как боец... Поэтому бокс ближе Шульскому. Он моложе, но посмотрим», — приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Челябинске состоятся 15 декабря. Помимо поединка Шульский — Гаверн, в главном бою сойдутся россиянин Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон.