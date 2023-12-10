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Кудряшов назвал Шульского фаворитом боя с Гаверном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от боя между россиянином Павлом Шульским и американцем Джейсоном Гаверном, который пройдет по правилам бокса на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Павла знаю давно, мы знакомы. Гаверн — тоже боец. И здесь для меня все-таки в дисциплине бокса Павел наверняка фаворит, хотя Гаверн — большое имя, известен как боец... Поэтому бокс ближе Шульскому. Он моложе, но посмотрим», — приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Челябинске состоятся 15 декабря. Помимо поединка Шульский — Гаверн, в главном бою сойдутся россиянин Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон.

Источник: РЕН ТВ
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