Папин считает, что Бабанин будет фаворитом поединка с Джонсоном

Российский боксер Алексей Папин поделился ожиданиями от боя между россиянином Максимом Бабаниным против американца Кевина Джонсона.

«Касаемо поединка, я думаю, что все-таки фаворитом этого поединка будет Максим Бабанин. Я видел бой Кевина Джонсона против Вячеслава Дацика, где Кевин Джонсон прямо «на тоненького» выиграл. Не сказать, что он одержал какую-то яркую победу. И все-таки давайте будем честны, разница бокса Максима Бабанина, это член сборной команды страны был, и уровень бокса Вячеслава Дацика — это абсолютно разное. Вспомним тот же момент, что в свое время Максим Бабанин бил Тайсона Фьюри. Конечно, это было давно», — приводит слова Папина РЕН ТВ.

Поединок между Бабаниным и Джонсоном по правилам бокса возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске, который пройдет 15 декабря.

На счету 35-летнего россиянина 6 побед в 6 поединках на профессиональном ринге. В активе 44-летнего Джонсона 36 побед, 21 поражение и 2 ничьих.