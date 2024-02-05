Коваленко высмеял обращение Полозова из курятника и пообещал побить его без тактики

Блогер и боец ММА Святослав Коваленко рассказал, что намерен «без тактики» побить Владимира «Ирландца» Полозова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Никакой тактики нет, его можно без тактики бить. Это я считаю тот соперник, на котором можно любую тактику испробовать, абсолютно любую, рандомную. Как на улице бывает, за «Пятерочкой», можно и такую тактику испробовать», — приводит РЕН ТВ слова Коваленко.

Также он с иронией отреагировал на обращение Полозова, которое тот записал после конфликта в комментариях под публикацией Александра Емельяненко.

«Нет, там реально курятник был, он на полном серьезе в курятнике записывал. То есть, это никакая не отсылка (к фильму «Рокки». — Прим. «СЭ»), он в курятнике записал вызов, в прямом смысле, где курицы бегают», — добавил блогер.

Бой Коваленко и Полозова станет соглавным событием турнира.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 16 февраля на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Поединки пройдут в формате «три раунда по три минуты».