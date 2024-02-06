Садоков рассказал о сильном характере бойца Коваленко

Спортивный комментатор Александр Садоков поделился мнением о российском бойце Святославе Коваленко, который проведет поединок с Владимиром «Ирландцем» Полозовым.

«Коваленко — это серьезный блогер, который обзавелся внушительной аудиторией. Очень волевой парень. Ему не совсем хватает обученности пока что, но видно, что базовыми навыками и представлением о том, что такое единоборства, этот парень владеет. Парень выйдет и покажет класс. Какого-то серьезного искусства в этом бою ждать не стоит, скорее, агрессию, страсть, напор. Но многие люди для этого и включают телевизор, чтобы увидеть именно эти качества», — приводит слова Садокова РЕН ТВ.

Бой между Коваленко и Полозовым станет соглавным на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 16 февраля на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало запланировано на 23.00 мск. Все поединки можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ.