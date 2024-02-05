Блогер Коваленко подерется с Полозовым в соглавном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Стал известен соперник блогера Святослава Коваленко в соглавном бою в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 16 февраля.

Коваленко подерется с Владимиром Полозовым по прозвищу «Ирландец».

«Володя, ничего тебе желать не буду. Ты уже своей цели добился. Тебе надо было хоть с кем-то подраться. Раз ты называл в списке всех подряд, тебе неважно, какая весовая, тебе неважно, какой уровень», — цитирует Коваленко РЕН ТВ.

В главном бою в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» сойдутся получивший российское гражданство боксер Кевин Джонсон и ирландец Шон Тернер.