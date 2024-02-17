Кевин Джонсон будет работать тренером в Самаре

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что американский боксер Кевин Джонсон, получивший паспорт РФ, будет работать тренером в Центре спортивной подготовки Самарской области.

«Кевин будет работать в ЦСП. В ближайшее время летим в Самару официально трудоустраиваться», — цитирует ТАСС Хрюнова.

В пятницу Джонсон победил ирландца Шона Тернера техническим нокаутом в четвертом раунде на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и посвятил победу Самаре.