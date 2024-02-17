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Сегодня, 03:37

Кевин Джонсон будет работать тренером в Самаре

Евгений Козинов
Корреспондент
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Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что американский боксер Кевин Джонсон, получивший паспорт РФ, будет работать тренером в Центре спортивной подготовки Самарской области.

«Кевин будет работать в ЦСП. В ближайшее время летим в Самару официально трудоустраиваться», — цитирует ТАСС Хрюнова.

В пятницу Джонсон победил ирландца Шона Тернера техническим нокаутом в четвертом раунде на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и посвятил победу Самаре.

Источник: https://tass.ru/sport/20012179
Кевин Джонсон
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