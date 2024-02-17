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Кевин Джонсон: «Посвящаю победу Самаре»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Американский боксер с паспортом гражданина РФ Кевин Джонсон высказался о бое с Шоном Тернером, а также заявил, что посвящает победу городу Самаре.

«Мой промоутер [Владимир Хрюнов] сказал мне: в этот раз ты не можешь быть просто боксером, тут надо выходить с настроем — «убей или будь убитым». И он был прав. Пришлось пролить кровь», — сказал Джонсон журналистам после победы.

«Кому посвящаю победу? Самаре», — добавил спортсмен.

Джонсон техническим нокаутом в четвертом раунде выиграл у Тернера. Бой состоялся 16 февраля на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

Кевин Джонсон
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