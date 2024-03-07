Минаков проведет поединок против Томпсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боец Виталий Минаков сразится с англичанином Оливером Томпсоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Поединок пройдет 29 марта на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

39-летний Минаков — бывший чемпион Bellator. Всего на его счету 22 победы и 2 поражения в ММА. 44-летний Томпсон в настоящее время выступает в супертяжелом дивизионе. В активе англичанина 22 победы при 16 поражениях.

В соглавном бою вечера встретятся Сергей Хрисанов и Сергей Романов. Также на турнире выступят Артем Тарасов и Али Хейбати, Виктор Боронин и Артем Рофаль, Файзали Махмуродов и Яков Букин.