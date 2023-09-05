Карвальо обратился к Минееву перед очным поединком

Бразильский боец Рафаэль Карвальо обратился к россиянину Владимиру Минееву перед поединком в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по правилам кикбоксинга.

«Владимир Минеев, надеюсь, ты тренируешься! Потому что я тренируюсь! Сильно, тяжело и жестко! Для меня не имеет значения победа, если я буду драться там, на твоей территории, или за ее пределами, то я выиграю этот бой. Можешь быть уверен, что никогда не дрался с таким, как я. Я покажу тебе кошмар в истинном смысле этого слова», — приводит слова Карвальо РЕН ТВ.

Поединок Минеева и Карвальо по правилам кикбоксинга состоится 15 сентября в Элисте в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».