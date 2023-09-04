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Муртазаев считает, что в бою Минеева и Карвальо будет «жесткая рубка»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кикбоксер Ислам Муртазаев поделился ожиданиями от главного боя турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» между Владимиром Минеевым и Рафаэлем Карвальо.

«Я думаю, это будет жесткая, бескомпромиссная рубка. Оба бойца показали себя на мировых аренах. Недавно Владимир провел несколько боев в кикбоксинге, поэтому я думаю, что он будет в лучших своих кондициях в этом бою», — цитирует Муртазаева РЕН ТВ.

Поединок Минеева и Карвальо по правилам кикбоксинга состоится 15 сентября в Элисте в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: РЕН ТВ
Владимир Минеев
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