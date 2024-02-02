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2 февраля, 23:20

Дрозд: «Форма Джонсона перед боем приятно удивляет, а Тернер — резкий и быстрый»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Физическая форма Кевина Джонсона, который впервые выступит в статусе гражданина России, приятно удивляет в преддверии его боя с ирландцем Шоном Тернера в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», заявил боксер и спортивный комментатор Григорий Дрозд.

«Меня приятно удивляет физическая форма Джонсона: он достаточно активен. Пусть те бои, которые он проводит, они далеко не чемпионские, не рейтинговые, в карьере для него, как для профессионального боксера, не значат, но он активный, он тренируется, он выглядит хорошо, он проходит всю дистанцию», — приводит слова комментатора РЕН ТВ.

Дрозд добавил, что Джонсон, несмотря на солидный возраст, все еще оказывает достойное сопротивление своим более молодым оппонентам.

«Что касаемо Тернера, я его посмотрел, видел его впервые. Как я понял, он у себя в регионе был несколько раз чемпионом. Очевидно, что у него есть боксерская школа, но высоких результатов не добивался. Он на вид, может быть казаться такое, немножко обманчивым, с лишним весом, пухлячок такой, но очень резкий, быстрый и умеет терпеть. Ему не мешает. Я думаю, что в такой комплекции бойца, ему, наоборот, удивляет своей скоростью. Они очень гибки, пластичны, как правило, и очень скоростные», — сказал Дрозд.

Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 16 февраля на волейбольной арене «Динамо» в Москве, его начало запланировано на 23:00 по московскому времени.

Источник: РЕН ТВ
Григорий Дрозд
Кевин Джонсон
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