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3 февраля, 00:14

Ханов: «К каждому бою подхожу ответственно, бой против Хрисанова не исключение»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший чемпион Top Dog FC Марсель Ханов рассказал, как готовится к бою против бойца MMA Сергея Хрисанова в полуфинале Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Прошлое пусть останется в прошлом, это все имеет значение, там весь бэкграунд, я не только про себя говорю, в принципе, вообще про бойца. Но каждый новый бой для меня как первый. К каждому бою подхожу ответственно, этот бой не исключение. Заранее не люблю говорить, бой покажет, я не экстрасенс. Выйдем в ринг, а там каждый проявит то, что умеет», — приводит РЕН ТВ слова Ханова.

Бой Сергей Хрисанов — Марсель Ханов состоится 16 февраля на волейбольной арене «Динамо».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1186870-marsel-khanov-o-boe-protiv-khrisanova-kazhdyi-proiavit-to-chto-umeet
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