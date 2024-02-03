Ханов: «К каждому бою подхожу ответственно, бой против Хрисанова не исключение»

Бывший чемпион Top Dog FC Марсель Ханов рассказал, как готовится к бою против бойца MMA Сергея Хрисанова в полуфинале Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Прошлое пусть останется в прошлом, это все имеет значение, там весь бэкграунд, я не только про себя говорю, в принципе, вообще про бойца. Но каждый новый бой для меня как первый. К каждому бою подхожу ответственно, этот бой не исключение. Заранее не люблю говорить, бой покажет, я не экстрасенс. Выйдем в ринг, а там каждый проявит то, что умеет», — приводит РЕН ТВ слова Ханова.

Бой Сергей Хрисанов — Марсель Ханов состоится 16 февраля на волейбольной арене «Динамо».