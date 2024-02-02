Романов: «Я полон сил и мотивации перед боем с Федоровым»

Боец смешанного стиля Сергей Романов рассказал, как готовится к бою против Максима Федорова, который состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Рад вернуться, рад выступить на таком интересном турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Тренируюсь сейчас с боксерами в основном. Бой будет у нас по боксу, в маленьких перчатках (для MMA). Соответственно, работаю со сборниками Питера — молодые парни, горячие. Очень сложно, очень тяжело, но ничего — идем вперед. Я полон сил, полон мотивации показать себя — год я не выступал именно по ММА. Был небольшой перерыв, но я тренировался, на месте не стоял. Сейчас родилась дочка, второй ребенок. Поступило предложение, и я решил выступить», — приводит слова Романова РЕН ТВ.

Турнир пройдет по обновленной схеме: помимо главного и соглавного поединков вечера, зрители увидят два боя полуфинала Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ», участники которого поборются за внушительный денежный приз.

Поединки пройдут в формате «три раунда по три минуты». Турнир состоится 16 февраля на волейбольной арене «Динамо» в Москве, его начало запланировано на 23:00 по московскому времени.