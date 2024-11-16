Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 02:32

Гаверн: «Дацик был беспомощен. Я мог убить его ударом»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американский боксер и полицейский Джейсон Гаверн прокомментировал победу над российским тяжеловесом Вячеславом Дациком.

«Я его сильно потряс, зачем отправлять в нокаут? Это шоу для людей. Я не хотел причинять ему боль. Он был беспомощен, он трясся. В таком состоянии я не стану отправлять в нокаут, ведь иначе это может сказаться на его здоровье. Я мог убить его правой рукой, левым хуком, но зачем это все? Я, возможно, слишком мягкий, чтобы быть бойцом, но я добыл победу», — сказал Гаверн «СЭ» после победы.

Гаверн победил Дацика единогласным решением судей. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 15 ноября в Москве.

Вячеслав Дацик
Джейсон Гаверн
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Сергей Галицкий появился на публике во время матча сборной России в Краснодаре
Из торговых сетей попросили изъять консервы с личинками червей
Губерниев и Канчельскис ополчились на Карпина. Что произошло после матча Россия - Бруней
Роман Ротенберг после поражения «Ак Барсу» оценил драку Деанджело с Дыняком
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
Популярное видео
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дацик решением судей проиграл Гаверну в главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Дацик после поражения от Гаверна: «Не выполнил приказ, враг остался живой»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости