Гаверн: «Дацик был беспомощен. Я мог убить его ударом»

Американский боксер и полицейский Джейсон Гаверн прокомментировал победу над российским тяжеловесом Вячеславом Дациком.

«Я его сильно потряс, зачем отправлять в нокаут? Это шоу для людей. Я не хотел причинять ему боль. Он был беспомощен, он трясся. В таком состоянии я не стану отправлять в нокаут, ведь иначе это может сказаться на его здоровье. Я мог убить его правой рукой, левым хуком, но зачем это все? Я, возможно, слишком мягкий, чтобы быть бойцом, но я добыл победу», — сказал Гаверн «СЭ» после победы.

Гаверн победил Дацика единогласным решением судей. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 15 ноября в Москве.