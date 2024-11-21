Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 16:19

Харди пообещал Папину показать, как бьются настоящие чемпионы

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американский боец MMA Грег Харди обратился к российскому боксеру Алексею Папину в преддверии поединка на гала-шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

«Ну что, как настрой, Папин, мистер Поветкин? Грег Харди на связи, в прямом эфире из родного города настоящих чемпионов, где играют настоящие здоровяки-боксеры. Я слышал все о вашем маленьком клубе из какой-то детской лиги, «Витязь», и я собираюсь приехать. Посмотрим, о чем вы, ребята, говорите, увидим, чему вы, ребята, действительно учитесь там, и я покажу вам пару вещей о том, как это делают чемпионы», — цитирует Харди «РЕН ТВ».

На счету американца 3 боя по боксу, во всех из которых он одержал победы. В активе Папина — 18 побед и одно поражение.

Турнир по боксу в рамках гала-шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет 13 декабря в спорткомплексе «Мегаспорт». Начало мероприятия — в 23.30 по московскому времени.

Источник: РЕН ТВ
Алексей Папин
Грег Харди
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Средства ПВО РФ сбили две дальнобойные ракеты Storm Shadow
Игрок сборной Грузии по водному поло Битадзе временно отстранен из-за допинга
Бывший шинный завод Bridgestone возобновил производство в Ульяновске
Сборная России разгромила Сирию в Волгограде
Валерий Газзаев: «Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше, чем у «Зенита»
Популярное видео
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гаверн: «Дацик был беспомощен. Я мог убить его ударом»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости