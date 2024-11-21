Харди пообещал Папину показать, как бьются настоящие чемпионы

Американский боец MMA Грег Харди обратился к российскому боксеру Алексею Папину в преддверии поединка на гала-шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

«Ну что, как настрой, Папин, мистер Поветкин? Грег Харди на связи, в прямом эфире из родного города настоящих чемпионов, где играют настоящие здоровяки-боксеры. Я слышал все о вашем маленьком клубе из какой-то детской лиги, «Витязь», и я собираюсь приехать. Посмотрим, о чем вы, ребята, говорите, увидим, чему вы, ребята, действительно учитесь там, и я покажу вам пару вещей о том, как это делают чемпионы», — цитирует Харди «РЕН ТВ».

На счету американца 3 боя по боксу, во всех из которых он одержал победы. В активе Папина — 18 побед и одно поражение.

Турнир по боксу в рамках гала-шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет 13 декабря в спорткомплексе «Мегаспорт». Начало мероприятия — в 23.30 по московскому времени.