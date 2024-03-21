Гаджиев: «Минаков — фаворит в поединке с Томпсоном, но легкой прогулкой для него это не будет»
Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от поединка между россиянином Виталием Минаковым и британцем Оли Томпсоном.
«Минаков — фаворит, но легкой прогулкой для него это не будет», — приводит слова Гаджиева РЕН ТВ.
Также Гаджиев отметил, что Томпсон находится в неплохой форме, и назвал британца очень крепким ветераном.
Минаков и Томпсон сразятся в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта в Москве. Их поединок станет главным событием вечера.
На счету 39-летнего россиянина в ММА 22 победы и 2 поражения. В активе 44-летнего британца 22 победы при 16 поражениях.
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