Минеев считает, что у Минакова есть все для победы над Томпсоном

Боксер Владимир Минеев поделился ожиданиями от поединка между россиянином Виталием Минаковым и британцем Оли Томпсоном.

«Моему другу Виталию Минакову предстоит поединок с Оливером Томпсоном, и я желаю Виталию быть максимально сконцентрированным в этот день, потому что, считаю, у него есть все для победы», — приводит слова Минеева РЕН ТВ.

Минаков и Томпсон сразятся в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта в Москве. Их поединок станет главным событием вечера.

На счету 39-летнего россиянина в ММА 22 победы и 2 поражения. В активе 44-летнего британца 22 победы при 16 поражениях.