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Сегодня, 10:25

Валера обратился к Папину: «Будет красивый бой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Доминиканский боксер Феликс Валера обратился к россиянину Алексею Папину в преддверии их поединка в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я бесконечно благодарен за возможность снова принять участие в бою, который состоится в России. Я там выступал в 2015 году. Готовлюсь к поединку. Понимаю, что буду бороться с сильным соперником, это будет красивый бой», — приводит слова Валеры РЕН ТВ.

Спортсмен отметил, что готов на 100 процентов к любому препятствию. Валера подчеркнул, что они с Папиным покажут хороший бой, в котором победит лучший.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 30 августа в Ледовом дворце в Череповце.

Источник: РЕН ТВ
Алексей Папин
Феликс Валера
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