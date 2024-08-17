Дрозд оценил шансы Тернера в поединке с Джонсоном

Спортивный комментатор Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка между ирландцем Шоном Тернером и гражданином России Кевином Джонсоном.

«Тернер — крепкий парень-средняк. Я бы, наверное, не назвал его фаворитом в поединке против Джонсона. Я думаю, что Кевин Джонсон будет фаворитом достаточно серьезным в этом бою», — цитирует Дрозда РЕН ТВ.

Бой между Джонсоном и Тернером пройдет 30 августа в Череповце в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».