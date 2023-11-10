Эномото считает Минеева фаворитом боя со Штырковым

Боец ММА Ясуби Эномото ожидает увидеть мастерство ударной техники в бою Владимира Минеева и Ивана Штыркова на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Мое мнение, кто победит? Я не знаю, я бы сказал, что в ударной технике, в стойке, я бы сказал, 60 на 40 в пользу Минеева. Может быть, даже 70 на 30 в пользу Минеева. Но это зависит от того, насколько серьезно он подходит к бою, потому что последние поединки, которые я видел, по кикбоксингу, он был очень медленным», — цитирует Эномото РЕН ТВ.

18 ноября на «RED Арене» в Сочи состоится новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой Штыркова и Минеева станет главным событием вечера.

В соглавном поединке сойдутся Ислам Муртазаев и Джонатан Оливейра.