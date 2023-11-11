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Ганин объяснил, почему не изучал особенности Савановича перед боем

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Боец Евгений Ганин объяснил, почему не стал изучать особенности своего соперника Дамьяна Савановича перед боем на турнире в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«В нашей профессии недооценки соперника нет. Бои... Я видел два или три боя. Но во время поединка ты никогда не знаешь, будет ли соперник так же себя вести, как в предыдущих боях. Поэтому никаких фишек я не высматривал. Я с большим уважением отношусь к сопернику, и спасибо ему, что он согласился приехать на наш турнир», — приводит РЕН ТВ слова Ганина.

Поединок Ганина и Савановича пройдет на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Сочи 18 ноября.

Источник: РЕН ТВ
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