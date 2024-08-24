Доминиканец Валера считает Папина отличным и успешным боксером

Доминиканский боксер Феликс Валера поделился мнением о своем сопернике в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Алексее Папине.

«Мой оппонент — отличный боксер, успешный, победит тот из нас, кто сможет удивить. Не могу подметить его слабых сторон, продолжаем работать», — приводит РЕН ТВ слова Валеры.

Он также заявил, что готов выходить на ринг против любых соперников и постарается показать свой максимум в бою с россиянином.

Ранее Папин рассказал, что подходит к бою с Валерой в отличной форме.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдут 30 августа в Ледовом дворце в Череповце.