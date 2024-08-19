Папин рассказал, что подходит к бою с Валерой в отличной форме

Российский боксер, обладатель чемпионского пояса WBA Asia Алексей Папин поделился мнением о своей форме перед боем с доминиканцем Феликсом Валерой в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Подхожу к бою в отличной форме. Рука очень долгое время меня беспокоила, больше года. Больше года я не мог полноценно работать этой рукой», — цитирует Папина РЕН ТВ.