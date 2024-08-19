Папин рассказал, что подходит к бою с Валерой в отличной форме
Российский боксер, обладатель чемпионского пояса WBA Asia Алексей Папин поделился мнением о своей форме перед боем с доминиканцем Феликсом Валерой в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Подхожу к бою в отличной форме. Рука очень долгое время меня беспокоила, больше года. Больше года я не мог полноценно работать этой рукой», — цитирует Папина РЕН ТВ.
Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 30 августа в Ледовом дворце в Череповце.
Источник: РЕН ТВ
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