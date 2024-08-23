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Экс-боец UFC Олейник поделился ожиданиями от поединка Папина с Валерой

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Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился ожиданиями от поединка между Алексеем Папиным и доминиканцем Феликсом Валерой.

«Алексей, успехов, сил, здоровья и вперед к победе! Вся Россия за тебя и все самые достойные, честные, чистые люди со всего мира будут за тебя! Мы будем в твоем углу, за твоей спиной, за твоим плечом, будем тебя всячески поддерживать!» — приводит слова Олейника РЕН ТВ.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 30 августа в Ледовом дворце в Череповце.

Источник: РЕН ТВ
Алексей Олейник
Алексей Папин
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