Американский боксер Гарридо назвал нужные для победы над Бакши качества

Американский боксер Джиан Гарридо рассказал, за счет каких качеств может победить россиянина Глеба Бакши на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Я готов к бою. Чувствую себя превосходно, и пришло время показать себя. Определенно нужны выносливость и сила, буквально и выносливость, скорость, и мощь, чтобы убедиться, что я смогу выдержать 8 раундов», — приводит «РЕН ТВ» слова Гарридо.

Также американец назвал Бакши талантливым бойцом, который умеет оказывать давление и хорошо работать.

Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 30 августа в Ледовом дворце в Череповце. Главным событием вечера станет бой российского боксера Алексея Папина и доминиканца Феликса Валеры.