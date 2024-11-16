Дацик после поражения от Гаверна: «Не выполнил приказ, враг остался живой»

Российский тяжеловес Вячеслав Дацик сделал заявление после поражения от американского боксера и полицейского Джейсона Гаверна.

«Не хватило подготовки, не выполнил приказ, врага не уничтожил, — сказал Дацик журналистам после поражения. — Расстроен ли? Конечно! Приказ не выполнен. Враг остался живой».

Дацик уступил Гаверну единогласным решением судей по итогам четырех раундов. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 15 ноября в Москве.