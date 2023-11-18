«Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»: Минеев — Штыров и другие бои вечера

В субботу, 18 ноября, состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием вечера станет бой Владимира Минеева с Иваном Штырковым по правилам кикбоксинга.

Основной кард турнира:

Иван Штырков (Россия) — Владимир Минеев (Россия)

Ислам Муртазаев (Россия) — Сина Каземи (Иран)

Евгений Ганин (Россия) — Дамьян Саванович (Сербия)

Никита Шостак (Белоруссия) — Александр Малафеев (Россия)

Время начала турнира — в 20.00 по московскому времени. Главный бой ожидается не ранее 23.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Схватки в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка».

Трансляция турнира будет доступна на YouTube-канале «Ушатайка»