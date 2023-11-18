Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 08:20

«Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»: Минеев — Штыров и другие бои вечера

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Владимир Минеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В субботу, 18 ноября, состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием вечера станет бой Владимира Минеева с Иваном Штырковым по правилам кикбоксинга.

Основной кард турнира:

Иван Штырков (Россия) — Владимир Минеев (Россия)

Ислам Муртазаев (Россия) — Сина Каземи (Иран)

Евгений Ганин (Россия) — Дамьян Саванович (Сербия)

Никита Шостак (Белоруссия) — Александр Малафеев (Россия)

Время начала турнира — в 20.00 по московскому времени. Главный бой ожидается не ранее 23.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Схватки в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка».

Трансляция турнира будет доступна на YouTube-канале «Ушатайка»

Владимир Минеев
Иван Штырков
0
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Загитова поделилась эмоциями после презентации своей первой коллекции одежды
«Здесь было за что играть». Медведев уступил Алькарасу победу в группе и матч с Джоковичем
МВД объявило экс-замминистра финансов России Алексашенко в розыск
«Известия» опубликовали кадры с места стрельбы у отделения банка в Москве
Финские пограничники применили газ против группы людей на границе с РФ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иван Штырков — Владимир Минеев: время начала и где смотреть трансляцию боя

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости