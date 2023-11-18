«Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»: Минеев — Штыров и другие бои вечера
В субботу, 18 ноября, состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».
Главным событием вечера станет бой Владимира Минеева с Иваном Штырковым по правилам кикбоксинга.
Основной кард турнира:
Иван Штырков (Россия) — Владимир Минеев (Россия)
Ислам Муртазаев (Россия) — Сина Каземи (Иран)
Евгений Ганин (Россия) — Дамьян Саванович (Сербия)
Никита Шостак (Белоруссия) — Александр Малафеев (Россия)
Время начала турнира — в 20.00 по московскому времени. Главный бой ожидается не ранее 23.00 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Схватки в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка».
Трансляция турнира будет доступна на YouTube-канале «Ушатайка»
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