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Дрозд считает, что Муртазаев и Оливейра покажут зрелищный бой

Руслан Минаев
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Российский боксер Григорий Дрозд высказался о предстоящем бое бразильца Джонатана Оливейры и Ислама Муртазаева в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

««Ислам Муртазаев известный кикбоксер, призер чемпионата мира и мастер спорта международного класса.

Так что яркий зрелищный поединок, никто не останется равнодушным. Я уверен, что зал будет очень сильно поддерживать Ислама и смотреть поединок», — цитирует Дрозда РЕН ТВ.

Бой Муртазаева и Оливейры пройдет 18 ноября на сочинской RED-арене в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

32-летний Муртазаев является чемпионом и призером чемпионата мира по тайскому боксу.

Источник: РЕН ТВ
Григорий Дрозд
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