Боец Шульский приехал из зоны СВО ради поединка на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске

Боец MMA Павел Шульский заявил, что служит в зоне спецоперации, но специально отпросился у командования и ради поединка против американца Джейсона Гаверна, который состоится в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Хотел сказать спасибо Владимиру Викторовичу (Хрюнову), «Бойцовскому клубу РЕН ТВ» за приглашение участвовать в таком мероприятии, всей команде большое спасибо за организацию. Знаю, что это очень-очень нелегко. Хотел бы сказать спасибо своему командованию, которое отпустило меня», — приводит РЕН ТВ слова Шульского.

Он назвал своего соперника американца Гаверна хорошим и опытным оппонентом, который во время боев ведет себя напористо и жестко.

Бой Шульского и Гаверна станет соглавным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске 15 декабря, в главном поединке Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном.

Трансляция турнира в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22:00 по московскому времени (00:00 — по челябинскому).