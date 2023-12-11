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Сегодня, 16:11

Рамиреc заявил о намерении показать свой лучший бокс в поединке против Гукасяна

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Американский боксер Джемини Рамиреc рассказал, что планирует продемонстрировать свой лучший бокс в поединке против Эдгара Гукасяна, информирует РЕН ТВ. По словам Рамиреcа, вместе с тренером они изучали Гукасяна и подготовились к его стилю.

Поединок состоится в Челябинске в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 декабря. В главном бою Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном, в соглавном сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США.

Трансляция турнира в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22:00 по московскому времени (00:00 — по челябинскому).

Источник: ren.tv
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