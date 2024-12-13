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Алексей Папин против Грега Харди: смотреть бой «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Папин и Харди подерутся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Алексей Папин vs Грег Харди.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Россиянин Алексей Папин и американец Грег Харди встретятся в соглавном бою вечера «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в ночь с 13 на 14 декабря. Поединок пройдет во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, начало ожидается в районе полуночи.

Папин — боксер и кикбоксер, мастер спорта международного класса. Он является действующим обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC. В активе Папина — 18 побед и одно поражение.

Харди — американский боец смешанного стиля, с 2018 года выступал в тяжелой весовой категории в UFC. Он одержал три победы в трех боксерских поединках. В 2022 году провел бой по боксу против Хасима Рахмана-младшего, отправив его в нокдаун и победив единогласным решением судей.

Формат боя Папина и Харди — шесть раундов по три минуты.

В прямом эфире бои главного карда турнира будет показывать канал «РЕН ТВ» и YouTube-канал «Ушатайка». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Бокс
Алексей Папин
Грег Харди
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